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Формула-1

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сравнявшись с Шумахером

В гонке Гран-при Турции британец занял первое место и за три этапа до финиша стал недосягаем для соперников
Льюис Хэмилтон EPA-EFE/Ozan Kose/Pool
Описание
Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/Ozan Kose/Pool

ТАСС, 15 ноября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года.

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В гонке Гран-при Турции Хэмилтон занял первое место и за три этапа до финиша стал недосягаем для единственного преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса, который финишировал 14-м.

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся по этому показателю с рекордсменом "королевских гонок" немцем Михаэлем Шумахером.

Теги
Формула-1Шумахер, МихаэльХэмилтон, Льюис
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