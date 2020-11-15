Семикратный. Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера по количеству титулов в "Формуле-1"

ТАСС, 15 ноября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". По этому показателю он сравнялся с рекордсменом "королевских гонок" немцем Михаэлем Шумахером. В преддверии Гран-при Турции руководство "Формулы-1" опубликовало предварительную версию календаря следующего сезона. В него не вошел этап во Вьетнаме, который должен был дебютировать в чемпионате в 2020 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса. На данный момент календарь сезона-2021 включает в себя 22 этапа, но если руководство "Формулы-1" найдет замену вьетнамскому Гран-при, то это число будет увеличено до 23. Гран-при России в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября, этап в Азербайджане состоится с 4 по 6 июня в Баку, дебютные Гран-при Нидерландов и Саудовской Аравии пройдут с 3 по 5 сентября и с 26 по 28 ноября соответственно.

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Турецкого этапа в календаре следующего сезона не значится, да и в нынешний он был включен только из-за того, что ряд других стран отказались проводить гонки в условиях коронавируса. Гран-при Турции проводился с 2005 по 2011 год, но затем был исключен из чемпионата. В связи с внезапным возвращением этапа в календарь организаторы Гран-при приняли решение перестелить асфальт на автодроме "Истанбул парк". И это стало настоящим испытанием для гонщиков. Из-за нового покрытия сцепления болидов с трассой практически не было. Пятничные свободные практики больше походили на соревнования дрифтеров - пилоты то и дело скользили в поворотах и вылетали с трассы. К таким условиям лучше всех смог приспособиться нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который выиграл обе сессии свободных заездов. В субботу же сюрприз гонщикам приготовила погода - весь накат, который был сделан в пятницу, был полностью смыт дождем, и третья практика прошла уже не на скользкой, а на мокрой трассе. И вновь лучшим оказался Ферстаппен, но вот закрепить свой успех в квалификации, которая получилась одной из самых интересных в сезоне, нидерландцу не удалось. При этом он выиграл первый сегмент, который прерывался почти на 50 минут из-за сильного дождя, и второй, но вот в финальном всех ждал большой сюрприз. Гонщики "Рейсинг Пойнт" канадец Лэнс Стролл и мексиканец Серхио Перес были одними из немногих, кто рискнул пойти на последние быстрые круги на промежуточной дождевой резине, тогда как большинство ехало на сильно дождевой.

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Это принесло успех - Стролл завоевал первый поул в карьере, а Перес стал третьим, Ферстаппену удалось вклиниться между ними. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" не смог справиться со сложными погодными условиями, развернувшись на последнем быстром круге в первом сегменте и став только 17-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли показал 15-й результат. Одними из героев квалификации стали пилоты "Альфа Ромео" - финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, которые вышли в финальный сегмент и стали по его итогам восьмым и 10-м соответственно. Хэмилтон и его партнер по "Мерседесу" финн Валттери Боттас выглядели блекло на мокрой трассе и показали только шестое и девятое время соответственно. Гонка Перед началом гонки над трассой вновь прошел дождь, что стало причиной вылетов по дороге на стартовую решетку Джовинацци и британца Джорджа Расселла ("Уильямс") - первый в итоге смог добраться до своего места, а второй вынужден был стартовать с пит-лейна. На старте Стролл сохранил лидерство, а вот Ферстаппен разом откатился на восьмую позицию, но вскоре поднялся на четвертое место. Хэмилтон смог отыграть пару позиций, но потом ошибся и продолжил гонку шестым. Лучше всех старт удался немцу Себастьяну Феттелю из "Феррари", который прорвался с 11-й на третью позицию. Единственный конкурент Хэмилтона в борьбе за титул Боттас дважды на первом круге допустил разворот, вследствие чего откатился в хвост пелотона, практически лишив себя шансов на чемпионство. Постепенно трасса стала подсыхать, поэтому гонщики "переобулись" в промежуточную резину, после пит-стопов в лидирующей группе произошло одно изменение - Ферстаппен обошел Феттеля в борьбе за третье место, вскоре немец пропустил вперед и таиландца Александера Албона ("Ред Булл"). Ферстаппен в борьбе с Пересом за второе место допустил ошибку и развернулся, после чего вынужден был отправиться в боксы за новой резиной.

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Победитель и призеры гонки в итоге определились за счет тактики пит-стопов. Хэмилтону удалось настолько хорошо сохранить промежуточную резину, что он не стал заезжать второй раз в боксы за свежим комплектом и в итоге с большим преимуществом выиграл гонку, а вместе с ней и седьмой чемпионский титул за три этапа до окончания сезона. "Я думал, что гонка ускользает от меня, но верил, что мне удастся найти темп, так и случилось, - сказал британец. - Сегодня было ощущение, что все под контролем, я бы справился с дождем, если бы он начался в конце гонки". "Сейчас у меня нет слов, - продолжил семикратный чемпион мира. - Я благодарен нашим ребятам, которые работают здесь и на базе. Я не стоял бы тут, если бы не присоединился к команде. Мы прошли монументальный путь, я очень горжусь этим". Второе место в гонке занял Перес, который выбрал ту же тактику, что и Хэмилтон, но не смог так же хорошо сберечь резину. На последнем круге его пытался пройти монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), но перестарался и в итоге уступил третью позицию напарнику по команде Феттелю. Квят и Гасли провели гонку без особых свершений и финишировали на 12-м и 13-м местах соответственно. Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 27 по 29 ноября. Хэмилтон - Шумахер Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл шесть титулов (2014-2015, 2017-2020). Также 35-летний британец является рекордсменом "Формулы-1" по победам (94), поулам (97) и подиумам (163), во всех категориях превзойдя достижения Шумахера.

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