Этап фестиваля ГТО среди воспитанников детских домов прошел в Хабаровском крае

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди воспитанников организаций, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Как сообщили ТАСС организаторы соревнований, всего в них приняли участие порядка 80 детей в пяти возрастных категориях.

Участники соревнований выполняли нормативы в беге на длинную и короткую дистанции, отжимания, упражнение на пресс, подтягивания на перекладине и прочие.

"Всем участникам соревнований были вручены сертификаты и памятные призы, - сказал представитель организаторов соревнований. - Победители получили медали, грамоты и поощрительные призы. Также были поощрены руководители организаций, от которых участвовали дети".

Во время фестиваля соблюдались все необходимые правила эпидемиологической безопасности. "Мы провели фестиваль в сетевом формате. Приняли участие порядка восьми муниципальных образований Хабаровского края. В каждом муниципальном образовании на местах выполнялись нормативы. Все требования по эпидемиологической безопасности были соблюдены", - сообщил собеседник агентства.

В помещении для проведения соревнований одновременно находились не более 25 человек, команды формировались по десять участников.

Представитель организаторов этапа сообщил, что соревнования станут традиционными. "Фестиваль мы завели в календарный план соревнований. В следующем году планируем провести его в полном объеме в августе в Хабаровске. Главное, чтобы позволила эпидемиологическая ситуация", - отметил собеседник агентства.