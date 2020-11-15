Степень вреда здоровью Харитонова после драки окончательно не определена

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Врачи еще не до конца оценили степень вреда здоровью, нанесенного российскому бойцу Сергею Харитонову в драке с Адамом Яндиевым. Об этом ТАСС заявил адвокат Харитонова Александр Кравцов.
"Степень вреда, нанесенного здоровью Сергея Харитонова, окончательно не установлена. Пока не могу сказать, когда это произойдет", - сказал Кравцов.
В пятницу стало известно, что Харитонов был избит Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. У него диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа. Харитонов был госпитализирован.
В отношении Яндиева возбуждено два уголовных дела по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".