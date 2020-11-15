Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC в начале 2021 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в начале 2021 года. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов может провести поединок 19 декабря. Спортсмен должен был дебютировать в UFC еще летом, однако бой неоднократно переносился.

"Умар не будет драться 19 декабря. Он подерется в начале 2021 года", - сказал Магомедов.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В послужном списке Умара Нурмагомедова 12 побед, ни одного поражения.