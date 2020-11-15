Положительная точка сложного сезона. Сборная России выиграла 13 медалей на ЧЕ по велотреку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходили в болгарском Пловдиве с 11 по 15 ноября.

Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 14 по 18 октября, однако в связи с пандемией коронавируса и переносом Олимпиады-2020 в международном спортивном календаре произошли изменения. В мае Европейский союз велосипедистов принял решение, что турнир пройдет с 11 по 15 ноября, а в июне право проведения этих соревнований отдали Пловдиву.

Для находящихся в Пловдиве спортсменов была обеспечена жесткая система контроля по допуску на чемпионат, обязательными были отрицательные результаты тестов на коронавирус. Российские спортсмены сдавали их и перед выездом на чемпионат, и сразу по прибытии в Болгарию, только после этого выдавалась аккредитация. Постоянное нахождение в маске было обязательно для всех участников турнира, в том числе для спортсменов. Маски разрешалось снимать лишь во время разминки и непосредственно на гонке.

Сборная Германии, как и команда Нидерландов, на этих соревнованиях не выступала из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Российские трековики вернулись к соревнованиям еще летом, когда состоялся ряд турниров, среди которых три Гран-при - в Туле, Москве и Санкт-Петербурге. Состав команды был сформирован по итогам чемпионата России, который также прошел в Санкт-Петербурге.

Феноменальный результат Шмелевой

Россияне выступили на турнире почти сильнейшим составом и завоевали пять золотых медалей, пять серебряных и три бронзовые. Первыми в общекомандном зачете стали британские спортсмены (6-3-2), третью строчку заняли итальянцы (3-7-4). Золотые медали российской команде принесли Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит), мужская и женские сборные России (обе - командный спринт) и мужская сборная России, которая одержала победу в командной гонке.