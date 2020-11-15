Положительная точка сложного сезона. Сборная России выиграла 13 медалей на ЧЕ по велотреку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по велоспорту на треке. Соревнования проходили в болгарском Пловдиве с 11 по 15 ноября.
Первоначально чемпионат Европы должен был пройти с 14 по 18 октября, однако в связи с пандемией коронавируса и переносом Олимпиады-2020 в международном спортивном календаре произошли изменения. В мае Европейский союз велосипедистов принял решение, что турнир пройдет с 11 по 15 ноября, а в июне право проведения этих соревнований отдали Пловдиву.
Для находящихся в Пловдиве спортсменов была обеспечена жесткая система контроля по допуску на чемпионат, обязательными были отрицательные результаты тестов на коронавирус. Российские спортсмены сдавали их и перед выездом на чемпионат, и сразу по прибытии в Болгарию, только после этого выдавалась аккредитация. Постоянное нахождение в маске было обязательно для всех участников турнира, в том числе для спортсменов. Маски разрешалось снимать лишь во время разминки и непосредственно на гонке.
Сборная Германии, как и команда Нидерландов, на этих соревнованиях не выступала из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Российские трековики вернулись к соревнованиям еще летом, когда состоялся ряд турниров, среди которых три Гран-при - в Туле, Москве и Санкт-Петербурге. Состав команды был сформирован по итогам чемпионата России, который также прошел в Санкт-Петербурге.
Феноменальный результат Шмелевой
Россияне выступили на турнире почти сильнейшим составом и завоевали пять золотых медалей, пять серебряных и три бронзовые. Первыми в общекомандном зачете стали британские спортсмены (6-3-2), третью строчку заняли итальянцы (3-7-4). Золотые медали российской команде принесли Анастасия Войнова (спринт), Дарья Шмелева (гит), мужская и женские сборные России (обе - командный спринт) и мужская сборная России, которая одержала победу в командной гонке.
Шмелева одержала победу в гите на 500 м с новым рекордом России - 32,720 секунды. "Если мы подойдем со стороны технических результатов, они были довольно высокие. В командной гонке мы показали очень хорошее время, командный спринт проехали лучше, чем на чемпионате страны. Результат Даши Шмелевой в гите с места просто феноменальный, это вообще рекорд мира на равнинных треках", - подчеркнул в беседе с ТАСС президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
Серебряные медали чемпионата Европы в активе Дениса Дмитриева (спринт, кейрин), Шмелевой (спринт), Войновой (гит), а также Дианы Климовой и Марии Новолодской (мэдисон). Бронзовые награды завоевали Лев Гонов (гонка преследования), Сергей Ростовцев (гонка на выбывание) и Новолодская (омниум). Всего в рамках чемпионата Европы разыгрывалось 22 комплекта наград (по 11 у мужчин и женщин).
Российские велосипедисты после чемпионата Европы получат право на отдых, после чего начнут подготовку к следующему олимпийскому сезону. "Думаю, что мы поставили хорошую точку в сезоне. Сам год печальный, скомканный, и такая положительная точка, думаю, послужит хорошим мазком для зимней подготовки и плавного перехода в следующий год", - сказал ТАСС Екимов.
Екимов сообщил, что точная ясность относительно мест проведения сборов перед началом следующего сезона должна наступить в ближайшее время. "Сейчас проходят последние согласования по сборам, есть ряд причин, которые не зависят от федерации. Думаю, что на следующей неделе эти нюансы утрясутся. Часть поедет в Турцию, часть в Сочи - всего в зимний период сборная России будет располагаться в трех местах", - рассказал президент ФВСР.
Сборная России завоевала все олимпийские лицензии во всех женских трековых дисциплинах, кроме командной гонки. Мужчины имеют максимальное количество путевок в спринтерских дисциплинах.