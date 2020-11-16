Министр спорта Кубани: наследие Олимпиады и ЧМ-2018 в Сочи используется эффективно

СОЧИ, 16 ноября. /ТАСС/. Наследие Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира 2018 года по футболу в Сочи используется весьма эффективно. Об этом заявил журналистам министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов.

В понедельник на стадионе "Фишт" в Сочи состоялось торжественное вручение благодарственных писем президента РФ участникам подготовки и проведения чемпионата мира 2018 года по футболу в России.

"Наследие чемпионата мира и Олимпиады у нас используется весьма эффективно. Есть наш стадион "Фишт", который после Олимпиады был реконструирован под арену чемпионата мира по футболу. На этом стадионе уже есть флагманская команда, флагманский арендатор, который приходит сюда и собирает болельщиков. Наш футбольный клуб "Сочи" на этом олимпийском стадионе неплохо выступает в Российской премьер-лиге, поэтому мы можем говорить, что у нас наследие чемпионата мира вполне эффективно используется", - сказал Чернов.

Он отметил, что Сочи является активным городом, требующим все больше спортивных объектов. При этом в городе нет таких объектов, которые бы утратили свою ценность после чемпионата мира.

В ходе мероприятия министр вручил благодарственные письма президента РФ организаторам, руководителям и специалистам стадиона, которые на протяжении нескольких лет занимались подготовкой к матчам чемпионата мира на стадионе "Фишт". "Надо думать о персоналиях, они работали в полях днем и ночью, ночевали здесь. Ценой собственного здоровья рисковали для того, чтобы это мероприятие состоялось, оно прошло на высоком организационном уровне, это отметил и президент РФ. И сегодня в торжественной обстановке, пусть даже в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции мы это мероприятие провели и отметили лучших", - добавил Чернов.

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года, там проводились церемонии открытия и закрытия зимних Игр. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Тинькофф- Российской премьер-лиги "Сочи".