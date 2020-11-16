Адвокат Харитонова заявил, что бойца признали потерпевшим по делу о драке с Яндиевым

"Сергея признали потерпевшим. Допрос пока не состоялся, поскольку Сергей себя не очень хорошо чувствует", - сказал Кравцов.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полиция признала потерпевшим российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова по делу о драке с Адамом Яндиевым. Об этом ТАСС сообщил адвокат Харитонова Александр Кравцов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что бывший участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яндиев, задержанный на 48 часов после драки с Харитоновым в столичном спорткомплексе "Лужниках", отказался признать вину.

В отношении Яндиева было возбуждено два уголовных дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Он, как считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо в "Лужниках". В результате нападения у Харитонова были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи определили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.