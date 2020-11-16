"Салават Юлаев" проиграл СКА в КХЛ, забросив одну из шайб со своей половины площадки

ТАСС, 16 ноября. Петербургской СКА обыграл дома уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.
Счет в матче броском со своей половины площадки открыл нападающий уфимцев Сакари Маннинен (11-я минута), вторую шайбу забросил Никита Сошников (16). За СКА отличились Антон Бурдасов (27 и 50) и Владимир Ткачев (61). Шайбу от Маннинена пропустил Михаил Бердин. После первого периода голкипера заменил 18-летний Ярослав Аскаров, одержавший в итоге победу в матче.
Выигравший четыре встречи кряду СКА с 35 очками в 26 матчах идет вторым в таблице Западной конференции. Уфимский клуб занимает пятую строчку на Востоке, набрав в 28 играх 34 очка.
В следующем матче "Салават Юлаев" примет 20 ноября московский "Спартак", СКА 18 ноября встретится дома с челябинским "Трактором".
В другом матче игрового дня лидер Запада ЦСКА победил дома ярославский "Локомотив" (3:1), возглавляющий таблицу Востока "Ак Барс" дома был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:0), "Спартак" в гостях переиграл подольский "Витязь" (3:1), московское "Динамо" на своей площадке было сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:0), хельсинкский "Йокерит" дома проиграл "Трактору" (1:3). Рижское "Динамо" впервые дома обыграло пекинский "Куньлунь" (5:3) и прервало 14-матчевую серию поражений, что стало для рижан повторением клубного антирекорда КХЛ.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|27
|17
|1
|2
|0
|3
|4
|88-55
|43
|2
|СКА
|26
|15
|1
|0
|2
|1
|7
|82-60
|35
|3
|Локомотив
|25
|13
|2
|2
|1
|1
|6
|72-41
|36
|4
|Динамо М
|25
|11
|2
|0
|2
|2
|8
|69-63
|30
|5
|Динамо Мн
|25
|10
|2
|2
|1
|1
|9
|69-65
|30
|6
|Спартак
|25
|9
|2
|1
|1
|4
|8
|68-69
|29
|7
|Северсталь
|24
|8
|3
|2
|1
|0
|10
|51-63
|27
|8
|Витязь
|26
|8
|2
|2
|1
|0
|13
|72-80
|25
|9
|Йокерит
|19
|9
|2
|0
|0
|1
|7
|63-49
|23
|10
|Сочи
|25
|6
|1
|0
|2
|2
|14
|50-82
|18
|11
|Динамо Р
|23
|2
|0
|1
|2
|2
|16
|36-69
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|27
|13
|2
|3
|1
|3
|5
|79-60
|40
|2
|Авангард
|25
|13
|1
|0
|3
|3
|5
|71-52
|34
|3
|Трактор
|27
|16
|1
|1
|1
|1
|7
|75-50
|38
|4
|Автомобилист
|25
|13
|3
|1
|2
|1
|5
|84-60
|37
|5
|Салават Юлаев
|28
|11
|2
|3
|0
|2
|10
|84-81
|34
|6
|Металлург
|26
|12
|0
|3
|0
|2
|9
|69-60
|32
|7
|Барыс
|22
|5
|3
|1
|1
|3
|8
|49-59
|24
|8
|Торпедо НН
|24
|6
|2
|2
|1
|3
|10
|64-73
|24
|9
|Сибирь
|27
|9
|1
|0
|3
|0
|14
|70-84
|23
|10
|Амур
|27
|7
|2
|1
|2
|0
|15
|58-82
|22
|11
|Нефтехимик
|25
|6
|1
|1
|0
|0
|17
|53-86
|16
|12
|Куньлунь
|25
|5
|0
|0
|1
|1
|18
|55-88
|12