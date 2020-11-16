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КХЛ

"Салават Юлаев" проиграл СКА в КХЛ, забросив одну из шайб со своей половины площадки

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу СКА
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Петербургской СКА обыграл дома уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Счет в матче броском со своей половины площадки открыл нападающий уфимцев Сакари Маннинен (11-я минута), вторую шайбу забросил Никита Сошников (16). За СКА отличились Антон Бурдасов (27 и 50) и Владимир Ткачев (61). Шайбу от Маннинена пропустил Михаил Бердин. После первого периода голкипера заменил 18-летний Ярослав Аскаров, одержавший в итоге победу в матче.

Выигравший четыре встречи кряду СКА с 35 очками в 26 матчах идет вторым в таблице Западной конференции. Уфимский клуб занимает пятую строчку на Востоке, набрав в 28 играх 34 очка.

В следующем матче "Салават Юлаев" примет 20 ноября московский "Спартак", СКА 18 ноября встретится дома с челябинским "Трактором".

В другом матче игрового дня лидер Запада ЦСКА победил дома ярославский "Локомотив" (3:1), возглавляющий таблицу Востока "Ак Барс" дома был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:0), "Спартак" в гостях переиграл подольский "Витязь" (3:1), московское "Динамо" на своей площадке было сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:0), хельсинкский "Йокерит" дома проиграл "Трактору" (1:3). Рижское "Динамо" впервые дома обыграло пекинский "Куньлунь" (5:3) и прервало 14-матчевую серию поражений, что стало для рижан повторением клубного антирекорда КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА27171203488-5543
2СКА26151021782-6035
3Локомотив25132211672-4136
4Динамо М25112022869-6330
5Динамо Мн25102211969-6530
6Спартак2592114868-6929
7Северсталь24832101051-6327
8Витязь26822101372-8025
9Йокерит1992001763-4923
10Сочи25610221450-8218
11Динамо Р23201221636-6910
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс27132313579-6040
2Авангард25131033571-5234
3Трактор27161111775-5038
4Автомобилист25133121584-6037
5Салават Юлаев281123021084-8134
6Металлург26120302969-6032
7Барыс2253113849-5924
8Торпедо НН24622131064-7324
9Сибирь27910301470-8423
10Амур27721201558-8222
11Нефтехимик25611001753-8616
12Куньлунь25500111855-8812
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