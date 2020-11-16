"Салават Юлаев" проиграл СКА в КХЛ, забросив одну из шайб со своей половины площадки

Счет в матче броском со своей половины площадки открыл нападающий уфимцев Сакари Маннинен (11-я минута), вторую шайбу забросил Никита Сошников (16). За СКА отличились Антон Бурдасов (27 и 50) и Владимир Ткачев (61). Шайбу от Маннинена пропустил Михаил Бердин. После первого периода голкипера заменил 18-летний Ярослав Аскаров, одержавший в итоге победу в матче.

ТАСС, 16 ноября. Петербургской СКА обыграл дома уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Выигравший четыре встречи кряду СКА с 35 очками в 26 матчах идет вторым в таблице Западной конференции. Уфимский клуб занимает пятую строчку на Востоке, набрав в 28 играх 34 очка.

В следующем матче "Салават Юлаев" примет 20 ноября московский "Спартак", СКА 18 ноября встретится дома с челябинским "Трактором".

В другом матче игрового дня лидер Запада ЦСКА победил дома ярославский "Локомотив" (3:1), возглавляющий таблицу Востока "Ак Барс" дома был сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (3:0), "Спартак" в гостях переиграл подольский "Витязь" (3:1), московское "Динамо" на своей площадке было сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:0), хельсинкский "Йокерит" дома проиграл "Трактору" (1:3). Рижское "Динамо" впервые дома обыграло пекинский "Куньлунь" (5:3) и прервало 14-матчевую серию поражений, что стало для рижан повторением клубного антирекорда КХЛ.