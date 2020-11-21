Чемпионат Европы по скалолазанию стартует в субботу в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скалолазанию, который является заключительным этапом отбора на Олимпиаду в Токио для европейских спортсменов, стартует в субботу в Москве. Турнир продлится до 28 ноября и пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Чемпионат Европы должен был пройти с 20 по 27 марта, но из-за пандемии коронавирусной инфекции переносился трижды - на 15-22 июня, 1-8 октября, а затем на 20-29 ноября.

В Москве будут разыграны две олимпийские путевки, их получат победители соревнований в многоборье у мужчин и женщин. В состав сборной России на этот турнир вошли Алексей Рубцов, Николай Яриловец, Сергей Лужецкий, Виктория Мешкова и Елена Красовская, которые выступят во всех видах.

Титулы чемпионов Европы в олимпийском формате многоборья среди мужчин и женщин будут разыграны впервые в истории. Также впервые с 2008 года все лучшие спортсмены континента определятся в одном турнире. Год назад чемпионат Европы по боулдерингу проходил в польском Закопане, а медали в трудности и скорости были разыграны в шотландском Эдинбурге.

Чемпионаты Европы по скалолазанию проводятся с 1992 года, когда начали определять сильнейших в дисциплинах "скорость" и "трудность". С 2002 года в программу чемпионатов Европы включена дисциплина "боулдеринг". Ранее Россия только один раз принимала у себя европейское первенство. В 2006 году турнир в дисциплинах "трудность" и "скорость" проходил в Екатеринбурге. Тогда сборная России завоевала 7 медалей из 12 возможных.

На чемпионате Европы 2019 года сборная России по скалолазанию завоевала одну золотую, две серебряных и три бронзовых медали и стала второй в неофициальном медальном зачете. Первое место заняли представители Словении (2-1-0). Золотую медаль в дисциплине "скорость" завоевал Владислав Деулин, серебряные достались Сергею Скородумову (боулдеринг) и Марии Красавиной (скорость), бронзовые - Ирине Кузьменко (боудеринг), Дмитрию Тимофееву (скорость) и Вадиму Тимонову (боулдеринг).