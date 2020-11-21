{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ночная хоккейная лига

Путин: игры Ночной хоккейной лиги выполняют важную, востребованную миссию

Президент поздравил участников и гостей открытия десятого сезона лиги

ТАСС, 21 ноября. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей открытия десятого юбилейного сезона игр Ночной хоккейной лиги. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Этот замечательный проект выполняет важную, востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов. Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и поселках создаются новые хоккейные команды, и все больше людей получают прекрасную возможность расширить круг общения", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность, что десятый сезон пройдет успешно и станет настоящим праздником для участников, болельщиков и всех поклонников хоккея в нашей стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНочная хоккейная лига
Летние неолимпийские виды спорта
Ершов: Федерация водно-моторного спорта России будет расширять календарь соревнований
В субботу Ершов был единогласно переизбран на пост президента федерации
Читать полностью