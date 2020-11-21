Путин: игры Ночной хоккейной лиги выполняют важную, востребованную миссию

ТАСС, 21 ноября. Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей открытия десятого юбилейного сезона игр Ночной хоккейной лиги. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Этот замечательный проект выполняет важную, востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов. Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и поселках создаются новые хоккейные команды, и все больше людей получают прекрасную возможность расширить круг общения", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил уверенность, что десятый сезон пройдет успешно и станет настоящим праздником для участников, болельщиков и всех поклонников хоккея в нашей стране.