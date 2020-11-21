Синицина и Кацалапов стали победителями этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями в соревновании танцевальных дуэтов на этапе Гран-при в Москве.

Фигурист Коляда стал победителем этапа серии Гран-при в Москве

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По итогам двух программ их результат составил 217,51 (91,13+126,38) балла. Еще два призовых места также остались за российскими спортсменами. Второе место занял дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро (206,91; 84,46+122,45), третьими стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (199,25; 79,75+119,50).

Синицина и Кацалапов - серебряные призеры чемпионата мира (2019), победители чемпионата Европы (2020) и бронзовые призеры командного чемпионата мира (2019).

В субботу произвольную программу также представят спортивные пары и женщины.