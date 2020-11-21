Российские дзюдоисты завоевали три золотые медали на чемпионате Европы

ТАСС, 21 ноября. Дзюдоисты сборной России завоевали семь медалей на завершившемся в Праге чемпионате Европы.

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Обладателями золотых наград стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебряными призерами стали Яго Абуладзе (до 60 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Единственную бронзовую медаль российской команде принесла Мадина Таймазова (до 70 кг).

Российская команда заняла второе место в общем медальном зачете, первой стала команда Франции (5 золотых, 3 бронзовые медали), третье место заняли грузинские спортсмены (1-1-4).

Турнир в Чехии проходил с 19 по 21 ноября. Следующий чемпионат Европы состоится в 2021 году в Португалии.