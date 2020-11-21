Фестиваль ГТО среди семейных команд прошел в Гусь-Хрустальном

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд прошел в Гусь-Хрустальном. В нем приняли участие девять семей.

Первое место заняла семья Байковых из Владимира, второе место - у семьи Щербаковых (Гусь-Хрустальный), третье - у семьи Гладилкиных (Гусь-Хрустальный).

В соревновательную программу были включены следующие виды упражнений: наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища, челночный бег и бег на 30 м.

"В основном команды состояли из четырех человек. Во время проведения фестиваля были соблюдены все меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции - соблюдение социальной дистанции, измерение температуры, выдержанный временной интервал между выполнениями упражнений", - сообщила ТАСС инструктор-методист государственного автономного учреждения Владимирской области "Центр спортивной подготовки" Анастасия Кузнецова.

"Победители и призеры фестиваля были награждены кубками, медалями, памятными призами от регионального центра тестирования ВФСК ГТО по Владимирской области, а также призами от спортивной школы города Гусь-Хрустального", - добавила она.

Во время подведения итогов организаторы провели конкурсную эстафету, где лучшие команды также были отмечены и награждены призами от спортивной школы. По окончании мероприятия всем участникам фестиваля ГТО была вручена сувенирная продукция.