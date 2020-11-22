Тремя матчами в воскресенье продолжится 15-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 ноября. Тремя матчами в воскресенье продолжится программа 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский ЦСКА на своем поле примет "Сочи", волгоградский "Ротор" сыграет дома против екатеринбургского "Урала", "Рубин" встретится в Казани с "Ростовом".
В первом матче дня ЦСКА и "Сочи" сыграют на "ВЭБ-Арене", встреча начнется в 14:00 мск. Армейцы ушли на перерыв на матчи национальных сборных лидерами, на очко опережая "Зенит". Команда из Санкт-Петербурга в субботу не сумела переиграть на выезде грозненский "Ахмат" (2:2), но сравнялась по очкам с ЦСКА и опередила столичный клуб в турнирной таблице по дополнительным показателем. Красно-синие в случае победы в домашнем матче оторвутся не только от действующих чемпионов, но и от "Спартака" и "Динамо", которые сыграли вничью (1:1).
ЦСКА и "Сочи" встречались дважды. В прошлом сезоне первая встреча завершилась со счетом 0:0, а во второй армейцы одержали гостевую победу, дважды отыгравшись по ходу матча (3:2). Сочинцы потерпели в текущем сезоне три поражения - и все на выезде, ЦСКА дома одержал пять побед и дважды проиграл.
Армейцы имеют проблемы с линией обороны. Из-за травм в предстоящем матче не сыграют защитники Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес и Игорь Дивеев. У "Сочи" по-прежнему травмированы два центральных полузащитника - Кристиан Нобоа и Ивелин Попов.
Главным арбитром матча назначен 33-летний Евгений Кукуляк, который является воспитанником ЦСКА и провел четыре матча в дубле московского клуба в сезоне-2004.
Встреча спустя 7 лет
В еще одном матче воскресенья "Ротор" примет "Урал", встреча начнется в 16:30 мск. Волгоградцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков. "Урал" идет 11-м с 15-ю очками в активе.
После не совсем удачной октябрьской серии "Урал" в ноябре обыграл "Уфу" (2:1) и сыграл вничью со "Спартаком" (2:2). В этих матчах важным звеном оказался бывший форвард сборной России Павел Погребняк. Опытный нападающий ассистировал Эрику Бикфалви в игре с уфимцами и сам забил "Спартаку".
"Ротор" в последнем матче на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (1:1), отыгравшись в меньшинстве. Между собой "Ротор" и "Урал" играли четыре раза во втором по силе дивизионе - в сезонах-2010 и 2012/13. Первые три игры закончились в пользу екатеринбуржцев с общим счетом 10:1, а последняя вничью - 1:1.
В субботу стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию арбитров Виталия Мешкова и Василия Казарцева, назначенных на матч между "Ротором" и "Уралом", дали сомнительный результат. Мешков должен был работать на игре в качестве главного арбитра, его заменит Владимир Москалев. Евгений Турбин проведет матч вместо Казарцева в роли видеоассистента рефери.
"Рубин" сыграет без лидеров
В заключительном матче дня "Рубин" на своем поле примет "Ростов", игра начнется в 19:00 мск. Перед паузой в чемпионате "Рубин" выдал неудачный отрезок - сначала команда Леонида Слуцкого вылетела из Бетсити - Кубка России, а затем в РПЛ проиграла "Химкам" со счетом 0:2. Во время перерыва на игры сборных казанцы лишились четырех футболистов - Филип Уремович получил травму, а Карл Старфельт, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат.
"Ростов", как и "Сочи", набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Рубин" располагается на десятой позиции с 21 очком. В составе "Ростова" под вопросом участие в матче полузащитников Павла Мамаева, Матиаса Норманна и Хорена Байрамяна.
Закончится программа 15-го тура и первого круга 23 ноября матчем между "Уфой" и "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|9
|4
|2
|32-12
|31
|2
|ЦСКА
|14
|10
|1
|3
|27-10
|31
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|6
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|7
|Сочи
|14
|6
|5
|3
|22-20
|23
|8
|Ростов
|14
|7
|2
|5
|16-15
|23
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|14
|6
|3
|5
|21-20
|21
|11
|Урал
|14
|3
|6
|5
|11-15
|15
|12
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|17-27
|13
|13
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|14
|Химки
|14
|3
|3
|8
|15-25
|12
|15
|Ротор
|14
|1
|4
|9
|7-23
|7
|16
|Уфа
|14
|1
|4
|9
|8-27
|7