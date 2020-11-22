Тремя матчами в воскресенье продолжится 15-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 22 ноября. Тремя матчами в воскресенье продолжится программа 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский ЦСКА на своем поле примет "Сочи", волгоградский "Ротор" сыграет дома против екатеринбургского "Урала", "Рубин" встретится в Казани с "Ростовом".

В первом матче дня ЦСКА и "Сочи" сыграют на "ВЭБ-Арене", встреча начнется в 14:00 мск. Армейцы ушли на перерыв на матчи национальных сборных лидерами, на очко опережая "Зенит". Команда из Санкт-Петербурга в субботу не сумела переиграть на выезде грозненский "Ахмат" (2:2), но сравнялась по очкам с ЦСКА и опередила столичный клуб в турнирной таблице по дополнительным показателем. Красно-синие в случае победы в домашнем матче оторвутся не только от действующих чемпионов, но и от "Спартака" и "Динамо", которые сыграли вничью (1:1).

ЦСКА и "Сочи" встречались дважды. В прошлом сезоне первая встреча завершилась со счетом 0:0, а во второй армейцы одержали гостевую победу, дважды отыгравшись по ходу матча (3:2). Сочинцы потерпели в текущем сезоне три поражения - и все на выезде, ЦСКА дома одержал пять побед и дважды проиграл.

Армейцы имеют проблемы с линией обороны. Из-за травм в предстоящем матче не сыграют защитники Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес и Игорь Дивеев. У "Сочи" по-прежнему травмированы два центральных полузащитника - Кристиан Нобоа и Ивелин Попов.

Главным арбитром матча назначен 33-летний Евгений Кукуляк, который является воспитанником ЦСКА и провел четыре матча в дубле московского клуба в сезоне-2004.

Встреча спустя 7 лет

В еще одном матче воскресенья "Ротор" примет "Урал", встреча начнется в 16:30 мск. Волгоградцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков. "Урал" идет 11-м с 15-ю очками в активе.