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Футбол в России

Тремя матчами в воскресенье продолжится 15-й тур чемпионата России по футболу

Состоятся матчи ЦСКА - "Сочи", "Ротор" - "Урал", "Рубин" - "Ростов"
Футболисты "Сочи" Кристиан Нобоа и ЦСКА Арнор Сигурдссон Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи" Кристиан Нобоа и ЦСКА Арнор Сигурдссон
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Тремя матчами в воскресенье продолжится программа 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский ЦСКА на своем поле примет "Сочи", волгоградский "Ротор" сыграет дома против екатеринбургского "Урала", "Рубин" встретится в Казани с "Ростовом".

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В первом матче дня ЦСКА и "Сочи" сыграют на "ВЭБ-Арене", встреча начнется в 14:00 мск. Армейцы ушли на перерыв на матчи национальных сборных лидерами, на очко опережая "Зенит". Команда из Санкт-Петербурга в субботу не сумела переиграть на выезде грозненский "Ахмат" (2:2), но сравнялась по очкам с ЦСКА и опередила столичный клуб в турнирной таблице по дополнительным показателем. Красно-синие в случае победы в домашнем матче оторвутся не только от действующих чемпионов, но и от "Спартака" и "Динамо", которые сыграли вничью (1:1).

ЦСКА и "Сочи" встречались дважды. В прошлом сезоне первая встреча завершилась со счетом 0:0, а во второй армейцы одержали гостевую победу, дважды отыгравшись по ходу матча (3:2). Сочинцы потерпели в текущем сезоне три поражения - и все на выезде, ЦСКА дома одержал пять побед и дважды проиграл.

Армейцы имеют проблемы с линией обороны. Из-за травм в предстоящем матче не сыграют защитники Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Марио Фернандес и Игорь Дивеев. У "Сочи" по-прежнему травмированы два центральных полузащитника - Кристиан Нобоа и Ивелин Попов.

Главным арбитром матча назначен 33-летний Евгений Кукуляк, который является воспитанником ЦСКА и провел четыре матча в дубле московского клуба в сезоне-2004.

Встреча спустя 7 лет

В еще одном матче воскресенья "Ротор" примет "Урал", встреча начнется в 16:30 мск. Волгоградцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав лишь семь очков. "Урал" идет 11-м с 15-ю очками в активе.

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После не совсем удачной октябрьской серии "Урал" в ноябре обыграл "Уфу" (2:1) и сыграл вничью со "Спартаком" (2:2). В этих матчах важным звеном оказался бывший форвард сборной России Павел Погребняк. Опытный нападающий ассистировал Эрику Бикфалви в игре с уфимцами и сам забил "Спартаку".

"Ротор" в последнем матче на выезде сыграл вничью с тульским "Арсеналом" (1:1), отыгравшись в меньшинстве. Между собой "Ротор" и "Урал" играли четыре раза во втором по силе дивизионе - в сезонах-2010 и 2012/13. Первые три игры закончились в пользу екатеринбуржцев с общим счетом 10:1, а последняя вничью - 1:1.

В субботу стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию арбитров Виталия Мешкова и Василия Казарцева, назначенных на матч между "Ротором" и "Уралом", дали сомнительный результат. Мешков должен был работать на игре в качестве главного арбитра, его заменит Владимир Москалев. Евгений Турбин проведет матч вместо Казарцева в роли видеоассистента рефери.

"Рубин" сыграет без лидеров

В заключительном матче дня "Рубин" на своем поле примет "Ростов", игра начнется в 19:00 мск. Перед паузой в чемпионате "Рубин" выдал неудачный отрезок - сначала команда Леонида Слуцкого вылетела из Бетсити - Кубка России, а затем в РПЛ проиграла "Химкам" со счетом 0:2. Во время перерыва на игры сборных казанцы лишились четырех футболистов - Филип Уремович получил травму, а Карл Старфельт, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом сдали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат.

"Ростов", как и "Сочи", набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. "Рубин" располагается на десятой позиции с 21 очком. В составе "Ростова" под вопросом участие в матче полузащитников Павла Мамаева, Матиаса Норманна и Хорена Байрамяна.

Закончится программа 15-го тура и первого круга 23 ноября матчем между "Уфой" и "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1594232-1231
2ЦСКА14101327-1031
3Спартак1585225-1629
4Динамо1583421-1227
5Ахмат1573519-1824
6Локомотив1573516-1624
7Сочи1465322-2023
8Ростов1472516-1523
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1463521-2021
11Урал1436511-1515
12Арсенал1534817-2713
13Тамбов1533911-1812
14Химки1433815-2512
15Ротор141497-237
16Уфа141498-277

 

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