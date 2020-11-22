Шестикратная обладательница приза лучшей футболистки мира Марта заразилась коронавирусом

ТАСС, 22 ноября. Тест на коронавирус нападающей сборной Бразилии Марты дал положительный результат. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).

Сборная Бразилии должна встретиться с командой Эквадора в двух товарищеских матчах на своем поле 27 ноября и 1 декабря.

CBF не предоставила никаких подробностей о состоянии 34-летней футболистки, но проинформировала ее клуб "Орландо Прайд" из Национальной женской футбольной лиги (NWSL), отметив, что окажет любую необходимую помощь.

Ее место в составе займет 19-летняя Камила Сильва, выступающая на позиции защитника.

Марта - шестикратная обладательница титула лучшей футболистки в мире, серебряный призер чемпионата мира (2007), серебряный призер летних Олимпийских игр (2004, 2008), лучший бомбардир в истории чемпионатов мира по футболу среди женщин (17 голов), она стала первым игроком среди мужчин и женщин, который смог отличиться на пяти чемпионатах мира. С 2017 года выступает за американский клуб "Орландо Прайд" (штат Флорида).