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Ночная хоккейная лига

Ночная хоккейная лига окажет поддержку любительской Лиге женского хоккея

Планируется, что новый сезон Лиги женского хоккея стартует в начале 2021 года

ТАСС, 22 ноября. Ночная хоккейная лига окажет финансовую и организационную поддержку любительской Лиге женского хоккея, которая в связи с пандемией коронавируса была вынуждена объявить о прекращении своего существования. Об этом сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Планируется, что новый сезон Лиги женского хоккея стартует в начале 2021 года, финал пройдет в мае в рамках фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи, где спортсменки разыграют главный трофей женского любительского хоккея в дивизионе "Амазонки".

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов считает, что эта инициатива будет способствовать развитию массового спорта в России. "В десятом, юбилейном сезоне Ночная лига продолжит активное развитие в сфере любительского спорта и окажет необходимую поддержку женской половине любительского хоккея нашей страны, - сказал Касатонов. - Мы рады, что в настоящий момент у нас есть такая возможность, ведь мы не могли остаться в стороне в ситуации, когда сотни девушек остались без регулярных соревнований. Наша инициатива позволит сохранить женский любительский хоккей в России, что, безусловно, способствует развитию массового спорта нашей страны".

Президент Лиги женского хоккея Наталья Рагозина отметила, что благодаря помощи Ночной хоккейной лиги удастся сохранить большую часть команд, игравших в лиге ранее. "Лига женского хоккея объединила женские любительские команды со всей России, в турнире могут играть девушки и женщины абсолютно любой спортивной подготовки, а также ветераны женского хоккея, которые благодаря этому проекту получили возможность продлить свою спортивную жизнь и, что более ценно, передать свой огромный опыт девушкам, которые только решили встать на коньки и взять в руки клюшки, - сказала Рагозина. - Благодаря поддержке Ночной хоккейной лиги в новом сезоне большую часть команд нам удастся сохранить. На сегодня в турнире планируется участие 35 команд, разбитых на два дивизиона по уровню мастерства и хоккейной подготовки для игроков старше 18 лет".

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача Ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.

Лига женского хоккея была создана в 2015 году при поддержке клуба "Легенды хоккея", игры турнира проходят в 24 городах России. В сезоне-2019/20 в нем приняли участие 34 команды (возраст 18+) и порядка 700 игроков.

Теги
РоссияКасатонов, Алексей ВикторовичНочная хоккейная лига
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