Гонщика Moto2 чудом не сбили на трассе после падения с мотоцикла

ТАСС, 22 ноября. Испанец Арон Канет, выступающий в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto2, едва не был сбит после падения с мотоцикла.
На Гран-при Португалии пилот не справился со входом в поворот и упал с мотоцикла. Гонщик оказался посреди трассы, на которой проносились другие мотоциклисты. 21-летний Канет успел увернуться от других мотоциклов, выбежать за пределы трассы и вернуться к своему. В гонке он занял 15-е место.
A rollercoaster crash for @aroncanet44— MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2020
The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! #PortugueseGP pic.twitter.com/7e9iPvGKym
Гонка в Португалии была заключительной в календаре Moto2, победу в сезоне одержал итальянский гонщик
Энеа Бастианини, набравший 205 очков. Канет завершил сезон на 14-й строчке (67).