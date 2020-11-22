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Автогонки

Гонщика Moto2 чудом не сбили на трассе после падения с мотоцикла

Испанец после падения с мотоцикла оказался посреди трассы, на которой проносились другие гонщики
Арон Канет EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Арон Канет
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 22 ноября. Испанец Арон Канет, выступающий в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto2, едва не был сбит после падения с мотоцикла.

На Гран-при Португалии пилот не справился со входом в поворот и упал с мотоцикла. Гонщик оказался посреди трассы, на которой проносились другие мотоциклисты. 21-летний Канет успел увернуться от других мотоциклов, выбежать за пределы трассы и вернуться к своему. В гонке он занял 15-е место.

Гонка в Португалии была заключительной в календаре Moto2, победу в сезоне одержал итальянский гонщик

Энеа Бастианини, набравший 205 очков. Канет завершил сезон на 14-й строчке (67).

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