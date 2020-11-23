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Итоговый турнир ATP

Теннисист Медведев признался, что ему было смешно читать в соцсетях критику в свой адрес

Россиянин стал победителем Итогового турнира ATP
Даниил Медведев EPA-EFE/ANDY RAIN
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Даниил Медведев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев признался, что ему было очень смешно читать в личных сообщениях в социальных сетях о том, что он перестал прогрессировать. Об этом спортсмен рассказал ТАСС по видеосвязи.

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Медведев в воскресенье выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, в финале обыграв австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

"Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако. Сейчас с этой ситуацией [с пандемией] и перелетов особо нет, и много где карантин - отдыхать будут дома, - сказал Медведев. - Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в "директ" соцсетей, что мне надо менять, как менять, и как я перестал прогрессировать".

"Могу пообещать, что тренироваться будут изо всех сил. Играть, бороться - как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков", - добавил Медведев.

24-летний Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем девяти титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.

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Итоговый турнир ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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