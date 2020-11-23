Гандбольный клуб "Чеховские медведи" ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде

ТАСС, 23 ноября. Подмосковный гандбольный клуб "Чеховские медведи" ушел на карантин в связи с несколькими положительными результатами тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Чеховские медведи" не смогут сыграть 27 ноября в гостевом матче чемпионата России против "Пермских медведей", дальнейшее решение по игре будет принимать Федерация гандбола России (ФГР). Также команда не может проводить матчи Лиги Европы до 2 декабря. Таким образом, гостевой матч против "Металлурга" из Скопье, который запланирован на 1 декабря, будет отменен или перенесен.

Ранее Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести матч четвертого тура Лиги Европы между французской "Тулузой" и "Чеховскими медведями", который должен был состояться 24 ноября. Новая дата матча станет известна позднее.

В пятницу сообщалось, что положительные результаты дали тесты игроков Тимофея Масленникова, Виктора Фурцева, Дмитрия Павленко и главного тренера Владимира Максимова.