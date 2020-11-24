Члены набсовета РУСАДА будут досрочно освобождены от полномочий

Во вторник состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА. На мероприятии были подведены итоги работы за 2020 год, рассмотрены отдельные организационные вопросы деятельности РУСАДА, обсуждены наиболее существенные вопросы, связанные с изменением международного регулирования антидопинговой деятельности.

ТАСС, 24 ноября. Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут досрочно освобождены от полномочий с 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

"Сегодня на заседании наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями, - сказал председатель набсовета РУСАДА Александр Ивлев. - Мы единодушно поддерживаем наших коллег".

"С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе. Соответствующие обращения мы направим в адрес общего собрания членов РУСАДА, полномочного принимать такие решения в соответствии с уставом организации. Мы с уважением относимся к требованиям положений Всемирного антидопингового кодекса и со своей стороны сделаем все, чтобы независимость антидопинговой деятельности РУСАДА под сомнение не ставилась", - добавил Ивлев.

Набсовет РУСАДА был создан в марте 2017 года. В действующий состав органа, помимо Ивлева, входят олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева (кандидатура от Олимпийского комитета России), академик РАМН Владимир Чехонин, Андрей Строкин (от Паралимпийского комитета России), директор правового департамента Минспорта РФ Вадим Байрамов (от Минспорта РФ), руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков и герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский.