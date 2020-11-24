Ходченкова стала Великой. Состоялась премьера фильма "На острие"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьера фильма "На острие" состоялась во вторник в Москве. Героями картины режиссера Эдуарда Бордукова стали две фехтовальщицы - Александра Покровская (в исполнении Светланы Ходченковой) и Кира Егорова (Стася Милославская).

Первая - опытная, прославленная спортсменка, вторая - молодой талант из глубинки, для которого не существует авторитетов в мире фехтования. Их объединяет одно - желание завоевать олимпийское золото. Но оно же их и отталкивает. Борьба двух сильных личностей за место в команде в итоге выходит за пределы фехтовальной дорожки.

За основу картины была взята реальная спортивная история. Она произошла на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро - 2016 в финале соревнований по фехтованию на саблях. В борьбе за золотую награду тогда сошлись две россиянки, два поколения, в противостоянии которых победила молодость - речь о Яне Егорян (фамилия созвучна той, что носит героиня фильма). В борьбе за олимпийское золото она преградила дорогу своей маститой напарнице, лидеру команды Софье Великой - именитой фехтовальщице, на счету которой уже были олимпийская медаль и семь побед на чемпионатах мира.

Судьбу золота решил один укол. Но без олимпийского золота Великая из Рио-де-Жанейро все же не уехала, его она завоевала в командном первенстве.

Обе чемпионки, кстати, стали специальными гостями премьерного показа.

Виртуозно надеть маску

В постановке фехтовальных сцен принимали участие консультанты из Федерации фехтования России, которые также помогли команде проекта с дублерами - профессиональными спортсменами. Сцены соревнований снимали в столичном дворце спорта "Динамо".

Во время подготовки к съемкам Ходченкова и Милославская брали уроки фехтования у профессиональных тренеров, учились правильно держать саблю.

"Все сложные моменты на съемках были связаны с трюками и съемками с саблей, потому что это опасное оружие, - рассказала Ходченкова. - Необходимо было постоянно быть аккуратными. К тому же мы были обвешаны разными проводами, которые часто за что-то цеплялись. Нам нужно было научиться рассчитывать шаги, скорость, дистанцию, иначе легко можно было нанести травму своему партнеру, хотя на нас и была защита. Для абсолютной достоверности нам необходимо было научиться виртуозно одним движением надевать маску".

Идея создания "На острие" принадлежит продюсерам Елене Гликман и Михаилу Дегтярю - мастеру спорта СССР по фехтованию на саблях. Пять лет назад они работали над фильмом о дворовом футболе "Коробка", режиссером которого тоже был Бордуков. Фильм "На острие" выйдет в прокат 26 ноября.