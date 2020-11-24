Дзюба стал лучшим российским бомбардиром Лиги чемпионов

ТАСС, 24 ноября. Нападающий российского "Зенита" Артем Дзюба вышел на первое место по голам в Лиге чемпионов среди российских футболистов. Он отличился в гостевом матче четвертого тура группового этапа против итальянского "Лацио".

Россиянин забил на 25-й минуте матча и сократил отставание в счете - 1:2.

Дзюба забил первый мяч в текущем сезоне, на его счету теперь девять голов во всех розыгрышах. Восемь мячей в активе Андрея Тихонова, который отличался за московский "Спартак" в 90-е годы. Лига чемпионов проводится с сезона-1992/93, с учетом Кубка европейских чемпионов лучшим является Сергей Юран с 13 голами, он забивал за "Спартак", португальскую "Бенфику" и австрийский "Штурм".

Матч проходит в Риме. После трех туров "Лацио" с 5 очками занимает вторую строчку в группе F, "Зенит", набрав 1 очко, идет четвертым. В матче первого круга команды сыграли вничью (1:1).