Умер двукратный призер Олимпийских игр по гребле Василий Якуша

ТАСС, 25 ноября. Двукратный призер Олимпийских игр по гребле Василий Якуша скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

"Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Федоровича", - говорится в сообщении.

Якуша завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в одиночке, а спустя восемь лет стал бронзовым призером Игр в Сеуле в паре с Александром Марченко. Также в его активе серебряная (1982) и бронзовая (1986) медали чемпионатов мира в одиночке.