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Летние олимпийские виды спорта

Умер двукратный призер Олимпийских игр по гребле Василий Якуша

Ему было 62 года
Василий Якуша, 1983 год В. Сенцов, Александр Яковлев/ТАСС
Описание
Василий Якуша, 1983 год
© В. Сенцов, Александр Яковлев/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Двукратный призер Олимпийских игр по гребле Василий Якуша скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Причины смерти не уточняются.

"Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Федоровича", - говорится в сообщении.

Якуша завоевал серебряную медаль Олимпийских игр 1980 года в Москве в одиночке, а спустя восемь лет стал бронзовым призером Игр в Сеуле в паре с Александром Марченко. Также в его активе серебряная (1982) и бронзовая (1986) медали чемпионатов мира в одиночке.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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