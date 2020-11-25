Мешкова стала победительницей чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине "трудность"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Мешкова выиграла в дисциплине "трудность" на чемпионате Европы по скалолазанию, проходящем в Москве.

Второе место заняла чешка Элишка Адамовска, третьей стала представительница Великобритании Молли Томпсон-Смит.

Среди мужчин в той же дисциплине представитель России Дмитрий Факирьянов завоевал бронзовую медаль. Первое место занял швейцарец Саша Леман, вторым стал бельгиец Николас Коллин. Россиянин Владислав Шевченко занял восьмое место.

Мешкова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла две золотые медали на одном чемпионате Европы. Ранее она стала победительницей в дисциплине "боулдеринг".

В пятницу пройдет квалификация в многоборье. Чемпионат Европы завершится 28 ноября.