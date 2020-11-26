Артемьев: Россия имеет хорошие шансы на проведение Кубка мира по регби в 2027 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия имеет хорошие шансы на проведение Кубка мира по регби в 2027 году. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил его председатель Игорь Артемьев.

"У нас есть наследие чемпионата мира [по футболу], колоссальный опыт проведения соревнований. В этом направлении мы оцениваем наши шансы на проведение Кубка мира в 2027 году в сравнении с конкурентами как равные. Но если не получится, то у нас в запасе есть 2031 год", - сказал Артемьев.

Ранее стало известно, что ФРР подаст заявки на проведение турнира в 2027 и 2031 годах.