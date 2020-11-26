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Летние неолимпийские виды спорта

Артемьев: Россия имеет хорошие шансы на проведение Кубка мира по регби в 2027 году

Председатель высшего совета Федерации регби России заявил, что у страны колоссальный опыт проведения соревнований
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев Виталий Невар/ТАСС
Описание
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия имеет хорошие шансы на проведение Кубка мира по регби в 2027 году. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил его председатель Игорь Артемьев.

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"У нас есть наследие чемпионата мира [по футболу], колоссальный опыт проведения соревнований. В этом направлении мы оцениваем наши шансы на проведение Кубка мира в 2027 году в сравнении с конкурентами как равные. Но если не получится, то у нас в запасе есть 2031 год", - сказал Артемьев.

Ранее стало известно, что ФРР подаст заявки на проведение турнира в 2027 и 2031 годах.

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