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Массовый спорт

Матыцин считает российский спорт мощным оружием для консолидации общества

По словам министра, спорт должен давать политикам пример решения проблемы мирным способом с уважением всех сторон
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спорт является мощным средством консолидированной политики, соревнования в России всегда демонстрировали солидарность. Такое мнение журналистам высказал по итогам заседания высшего совета Федерации регби России (ФРР) министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Официально не стал бы говорить о политизации вокруг российского спорта. Спорт является очень мощным средством консолидированной политики, которую всегда проводят РФ и президент РФ. И те спортивные мероприятия, которые мы проводили на территории России, всегда были максимально открытыми и демонстрировали солидарность. Спорт должен давать политикам пример решения проблемы мирным способом с уважением всех сторон", - сказал министр.

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РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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