Матыцин считает российский спорт мощным оружием для консолидации общества

"Официально не стал бы говорить о политизации вокруг российского спорта. Спорт является очень мощным средством консолидированной политики, которую всегда проводят РФ и президент РФ. И те спортивные мероприятия, которые мы проводили на территории России, всегда были максимально открытыми и демонстрировали солидарность. Спорт должен давать политикам пример решения проблемы мирным способом с уважением всех сторон", - сказал министр.