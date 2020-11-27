Футболист "Ростова" покрасил бороду в желто-синий цвет в честь первого гола за клуб

ТАСС, 27 ноября. Полузащитник "Ростова" Данил Глебов покрасил бороду в клубные цвета - желто-синие - в честь первого гола за команду. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Ростов".
Глебов забил дебютный мяч за клуб в ворота грозненского "Ахмата" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России 18 октября. Как отмечается, до этого он обещал покрасить бороду, когда впервые отличится за клуб.
Мужик сказал - мужик сделал— Football Club Rostov (@rostovfc) November 27, 2020
Как Вам новый стиль нашего полузащитника? pic.twitter.com/SoQ3Z9e62V
Глебову 21 год, он выступает за "Ростов" с января прошлого года. Всего на его счету за клуб 45 матчей, один гол и две результативные передачи во всех турнирах.