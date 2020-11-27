Футболист "Ростова" покрасил бороду в желто-синий цвет в честь первого гола за клуб

ТАСС, 27 ноября. Полузащитник "Ростова" Данил Глебов покрасил бороду в клубные цвета - желто-синие - в честь первого гола за команду. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Ростов".

Глебов забил дебютный мяч за клуб в ворота грозненского "Ахмата" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России 18 октября. Как отмечается, до этого он обещал покрасить бороду, когда впервые отличится за клуб.