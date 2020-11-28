Баскетболисты сборной России проведут две игры в "пузыре" в рамках отбора к ЧЕ

ТАСС, 28 ноября. Баскетбольная сборная России проведет два гостевых матча квалификационного этапа чемпионата Европы 2022 года. Соперниками команды Сергея Базаревича станут команды Эстонии и Италии.
28 ноября российские баскетболисты сыграют с эстонцами, а 30 ноября - с итальянцами. Обе игры пройдут в Таллине в так называемом пузыре из-за пандемии коронавируса.
Россияне после двух туров занимают третью строчку в группе B, набрав три очка. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из его хозяек, две лучшие команды квартета также получат путевку на турнир.
Традиционно в 2020 году перед квалификационными матчами больше говорили о коронавирусе, чем о баскетболе. В четверг стало известно, что у двух представителей сборной России подозрение на коронавирусную инфекцию. Оба члена команды, чьи имена не сообщались, были помещены на карантин. Но в пятницу опасения не оправдались - повторные тесты дали отрицательный результат.
"Два члена команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки из-за подозрительных тестов на коронавирус, вчера прошли третье за три дня исследование и по его результатам были допущены к тренировочному процессу", - говорится в сообщении, приведенном на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Привычные проблемы с составом
В расширенный состав сборной России на предстоящие матчи квалификации Евробаскета вошли 29 игроков. При этом на сборах национальной команды Базаревич жаловался, что клубы, участвующие в Евролиге, не отпускают игроков в сборную. Причина в том, что Евролига не прерывает свой чемпионат на "окна" для национальных команд, а у России в главном европейском клубном турнире играет три клуба - ЦСКА, "Химки" и "Зенит".
"Окна на матчи сборных - всегда непростое время для нас. У России три команды в Евролиге, и они не горят желанием отпускать игроков. Лучших собрать мы не можем, но надеемся, что все, кто приехал, будут с энтузиазмом играть за сборную, за страну", - сказал Базаревич.
Поэтому ранее было объявлено, что защитник "Химок" Алексей Швед не примет участие в отборочных играх. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, общаясь с корреспондентом ТАСС, высказал сожаление, что сборная России не может собрать оптимальный состав. "Печально, что такое происходит. Как глава Олимпийского комитета России я, конечно, заинтересован, чтобы сборная выступала в сильнейшем составе, - сказал Поздняков. - В выходные ей предстоят отборочные матчи к чемпионату Европы, буду обязательно смотреть и болеть за наших ребят".
Накануне игры с эстонцами тренерский штаб сборной объявил, что капитаном команды назначен Андрей Воронцевич, который не играет в нынешнем клубном сезоне. Расставшись летом с ЦСКА, он все еще остается свободным агентом.
Как сообщили в пресс-службе РФБ, кандидатура Воронцевича была поддержана командой единогласно. Вице-капитаном стал атакующий защитник "Нижнего Новгорода" Евгений Бабурин.
Воронцевичу 33 года, он является трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и девятикратным победителем Единой лиги ВТБ. В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.