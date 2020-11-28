Паслер: число занимающихся боксом в Оренбурге возрастет после проведения чемпионата России

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Проведение в Оренбурге чемпионата России по боксу среди мужчин позволит привлечь в спортивные школы и секции региона, где боксом занимается около 5 тыс. человек, еще больше юных спортсменов. Об этом журналистам в субботу сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер перед торжественной церемонией открытия турнира.

"Мы проводим чемпионат России с целью отбора сильнейших ребят, которые представят нашу страну, поэтому, во-первых, это честь здесь провести и отобрать спортсменов, во-вторых, это огромный пример для ребятишек, которые подрастают, которые определяются, куда им идти, в какой вид спорта, и чем заниматься. Конечно же, приезд всех сильнейших спортсменов страны в этом виде спорта - это яркий пример", - сказал он.

По словам губернатора, в Оренбургской области боксом занимается около 5 тыс. спортсменов. "Пример сегодняшних наших спортсменов, победителей, они дают возможность, притягивают и заряжают ребят идти в этот вид спорта. У меня нет сомнений, что на примере сегодняшнего чемпионата, на примере победителей будет не 5 тыс., а гораздо больше. Это толчок, это призыв ребят в спорт, а в последующем, нет сомнений, что из них получатся чемпионы, которые будут представлять и область, и нашу страну", - отметил Паслер.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поблагодарил руководство страны и области за возможность провести чемпионат страны и отметил богатую историю бокса в Оренбуржье. "Оренбургу не хватает олимпийского чемпиона. Я надеюсь, сегодня чемпионат исторический, представитель Оренбурга будет представлять нашу страну на Олимпиаде", - заявил Кремлев.

Чемпионат России пройдет в Оренбурге с 28 ноября по 5 декабря. Призовой фонд соревнований составит 10 миллионов рублей, также победители получат автомобили.

Федерация бокса России сообщила, что мандатную комиссию прошли 309 спортсменов. Самая многочисленная весовая категория - до 75 кг, где сразятся 39 боксеров. Самая малочисленная - до 49 кг, куда попал 21 спортсмен. В Оренбургской области из-за пандемии коронавируса действует ограничение на заполнение трибун (50%), рассадка зрителей в спортивном комплексе "Оренбуржье", вмещающем более 3 тыс. зрителей, осуществляется в шахматном порядке.