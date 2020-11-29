"Сочи" в меньшинстве проиграл "Уралу" в матче РПЛ

ТАСС, 29 ноября. Екатеринбургский "Урал" в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл "Сочи" со счетом 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Центральный".

В составе хозяев поля отличился Алексей Евсеев (86-я минута). На 31-й минуте гол забил нападающий "Урала" Павел Погребняк, но он был отменен из-за нарушения правил.

На второй добавленной к первому тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Сергей Терехов. Матч проходил без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR).

После 16 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков, "Сочи" с 24 очками идет восьмым. В следующем туре екатеринбуржцы 5 декабря на выезде встретятся с петербургским "Зенитом", 7 декабря "Сочи" дома сыграет с грозненским "Ахматом".