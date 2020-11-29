"Сочи" в меньшинстве проиграл "Уралу" в матче РПЛ

ТАСС, 29 ноября. Екатеринбургский "Урал" в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл "Сочи" со счетом 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Центральный".
В составе хозяев поля отличился Алексей Евсеев (86-я минута). На 31-й минуте гол забил нападающий "Урала" Павел Погребняк, но он был отменен из-за нарушения правил.
На второй добавленной к первому тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Сергей Терехов. Матч проходил без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR).
После 16 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков, "Сочи" с 24 очками идет восьмым. В следующем туре екатеринбуржцы 5 декабря на выезде встретятся с петербургским "Зенитом", 7 декабря "Сочи" дома сыграет с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|3
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|4
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|5
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|6
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|7
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|16-16
|25
|8
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|9
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Урал
|16
|4
|7
|5
|12-15
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|15
|1
|4
|10
|9-29
|7