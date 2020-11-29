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Футбол в России

"Сочи" в меньшинстве проиграл "Уралу" в матче РПЛ

Победу хозяевам поля принес Алексей Евсеев, забивший за четыре минуты до конца встречи
Игроки "Урала" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Игроки "Урала"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Екатеринбургский "Урал" в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл "Сочи" со счетом 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе "Центральный".

В составе хозяев поля отличился Алексей Евсеев (86-я минута). На 31-й минуте гол забил нападающий "Урала" Павел Погребняк, но он был отменен из-за нарушения правил.

На второй добавленной к первому тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Сергей Терехов. Матч проходил без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR).

После 16 туров "Урал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков, "Сочи" с 24 очками идет восьмым. В следующем туре екатеринбуржцы 5 декабря на выезде встретятся с петербургским "Зенитом", 7 декабря "Сочи" дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА15102328-1132
3Ростов1692522-1629
4Спартак1585225-1629
5Динамо1683522-1627
6Ахмат1674519-1825
7Локомотив1674516-1625
8Сочи1666423-2224
9Краснодар1663724-1921
10Рубин1563621-2221
11Урал1647512-1519
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов1533911-1812
15Ротор151597-238
16Уфа1514109-297

 

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