Сборная России стала третьей в эстафете на первом этапе Кубка мира по санному спорту

ТАСС, 29 ноября. Сборная России заняла третье место в командной эстафете на первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Игльсе.

Первое место заняла сборная Германии (Юлия Таубиц, Феликс Лох, Тони Эггерт/Саша Бенекен), показав результат 2 минуты 9,742 секунды. Вторыми стали австрийцы (Маделяйн Эгле, Йонас Мюллер, Томас Штой/Лоренц Коллер), уступившие 0,030 секунды. В составе сборной России на дистанцию вышли Екатерина Катникова, Семен Павличенко и двойка Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (+0,121).

Этап в Австрии завершится спринтерскими гонками. Следующий этап Кубка мира пройдет 5 и 6 декабря в немецком Альтенберге.