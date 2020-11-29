Футболист "Оренбурга" Фамейе перед матчем ФНЛ повторил разминку Марадоны

Фамейе, который в матче с "Крыльями Советов" забил победный гол после выхода на замену (2:1), выступал в брестском "Динамо", когда Марадона работал там председателем правления клуба.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.