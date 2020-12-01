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Фигурное катание

Танцоры Степанова и Букин не примут участия в заключительном этапе Кубка России в Москве

Дуээт пропустил все предыдущие этапы Кубка России и этап серии Гран-при из-за травмы спины у партнерши и коронавирусной инфекции у партнера
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата Европы - 2019 в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин пропустят заключительный этап Кубка России, который пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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Из-за лечения спины Степановой дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России, а также все четыре этапа Кубка России, так как в тренировочной группе произошла вспышка коронавируса. Они также не выступали на московском этапе Гран-при.

"Степановой и Букина на этапе Кубка России в Москве не будет", - сказал Горшков.

В активе Степановой и Букина серебряная и три бронзовые медали чемпионатов Европы, три серебряные и две бронзовые награды чемпионатов России.

Этап Кубка России пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря. Чемпионат России по фигурному катанию состоится в конце декабря в Челябинске.

Теги
Фигурное катание
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