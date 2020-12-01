Кириллов: в Петербурге рассчитывают, что матчи ЧЕ в 2021 году пройдут со зрителями

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин во вторник сообщил ТАСС , что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в марте следующего года примет окончательное решение по формату предстоящего чемпионата Европы. По его словам, существует три сценария проведения матчей - от отсутствия зрителей на трибунах до проведения турнира в полноформатном режиме.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что к лету следующего года обстановка с коронавирусом улучшится и это позволит провести матчи чемпионата Европы по футболу, которые должен принять город, со зрителями. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Кириллов: власти Петербурга готовы к любому решению УЕФА по формату ЧЕ в 2021 году

"Мы рассчитываем на улучшение эпидемической обстановки и снятие ограничений к лету следующего года. Прибытие болельщиков позволит нам обеспечить загрузку гостиничной и ресторанной инфраструктуры, различных субъектов малого и среднего предпринимательства. А также создать на трибунах неповторимую атмосферу большого спортивного праздника, который объединит 12 городов Европы и всех поклонников футбола", - сказал Кириллов.

Ранее власти Петербурга сообщали, что в этом году город из-за пандемии коронавируса, отмены международного авиасообщения, закрытия границ и отмены массовых мероприятий потерял почти 70% турпотока.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.