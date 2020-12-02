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ММА

Нурмагомедов заявил, что многие болельщики недовольны его решением завершить карьеру

По мнению чемпиона UFC, они хотели бы, чтобы этот сериал продолжался

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Многие болельщики недовольны решением российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе объявил об уходе из спорта после победы над американцем Джастином Гэтжи в октябре.

"Были и будут разговоры об этом бое [против Флойда Мэйуэзера]. Он непобежденный, я непобежденный, - сказал Нурмагомедов. - Многие люди недовольны тем, что я завершил карьеру, все хотят, чтобы этот бразильский сериал продолжался".

В 2017 году Мэйуэзер провел поединок с бойцом ММА Конором Макгрегором и одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.

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