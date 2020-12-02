Мик Шумахер заявил, что готов заменить Грожана на последнем этапе сезона "Формулы-1"

В среду было объявлено о подписании Шумахером контракта с "Хаасом", немец станет боевым пилотом команды со следующего сезона и будет партнером россиянина Никиты Мазепина, о заключении соглашения с которым стало известно во вторник. В воскресенье Грожан был госпитализирован после аварии на Гран-при Бахрейна, в среду француз был выписан.

"Будет здорово, если меня сочтут готовым сделать это (заменить Грожана при необходимости - прим. ТАСС), я чувствую, что готов, - сказал Шумахер. - Три свободные практики дадут время на изучение поведения болида на трассе. Это было бы вызовом, но, честно говоря, я уверен, что мне еще предоставится шанс познакомиться с машиной, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону".

Руководитель команды "Хаас" Гюнтер Штайнер заявил, что не будет рассматривать кандидатуры других пилотов до тех пор, пока окончательно не убедится, что Грожан не сможет принять участие в гонке. "В данный момент мы договорились встретиться с Роменом в понедельник, - сказал Штайнер. - Пока я не рассматриваю никакие варианты его замены. Такое решение может быть принято только в случае стопроцентной уверенности в том, что Ромен не сможет пилотировать болид".

Ранее стало известно, что Шумахер примет участие в первой практике Гран-при Абу-Даби, который станет заключительным этапом в текущем сезоне. Он пройдет с 11 по 13 декабря.