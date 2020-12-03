Российские гандболистки начинают поход за первым золотом чемпионата Европы

ТАСС, 3 декабря. Женская сборная России по гандболу готовится взять старт на чемпионате Европы - единственном крупном турнире, который национальная команда еще ни разу не выигрывала. Впервые его провели в 1994 году, с тех пор россиянки дважды становились бронзовым призерами, еще дважды - серебряными, в том числе два года назад, когда в решающем матче уступили француженкам.

Решение Норвегии отказаться от чемпионата Европы в связи с пандемией коронавируса поставило под вопрос возможность проведения турнира. Его судьба зависела от второй принимающей стороны - Дании. Разрешение на проведение чемпионата было получено за неделю до первого матча. Игры будут проходить в двух соседних городах - Коллинге и Хернинге.

За победу на турнире будут бороться 16 команд. На предварительном этапе в Хернинге пройдут матчи групп A (Франция, Дания, Черногория, Словения) и B (Россия, Швеция, Испания, Чехия), в Коллинге пройдут игры групп C (Нидерланды, Венгрия, Сербия, Хорватия) и D (Румыния, Норвегия, Германия, Польша). Оба города примут по одной группе основного раунда. А полуфиналы и матчи за медали состоятся в Хернинге.

В основной раунд выйдут по три сильнейших команды из каждой группы. Они будут разделены на два секстета. В полуфинал выйдут две лучшие команды каждого из них. Четыре команды и разыграют медали в формате плей-офф. Все полуфиналисты также получат путевки на чемпионат мира 2021 года.

Российская команда перед турниром потеряла трех ключевых игроков - из-за травм в турнире не примут участие олимпийские чемпионки Анна Сень, Анна Вяхирева и призер чемпионата мира Елена Михайличенко. "Анна Сень играет ключевую роль в обороне, Елена Михайличенко на сегодняшний день является основной нашей бьющей силой с задней линии. Ну и, естественно, Анна Вяхирева, которая умеет практически все. Тем не менее, по нашему сегодняшнему составу считаю, что у нас коллектив достаточно боеспособный", - сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Во время турнира команды будут регулярно проверяться на коронавирус, контакты между ними вне игрового поля будут минимизированы. Свой первый матч на турнире российская команда проведет в четверг (20:15 мск). Соперником станет сборная Испании, откуда родом главный тренер россиянок Амброс Мартин. 5 декабря сборная России сыграет с командой Чехии (20:15 мск), 7 декабря - со сборной Швеции (22:30 мск).