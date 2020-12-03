Минимальная цена билета на матч сборной России на Кубке Первого канала составит 600 рублей

ТАСС, 3 декабря. Стоимость билетов на матчи Кубка Первого канала с участием сборной России по хоккею составит от 600 до 6 200 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Присутствие болельщиков на трибунах будет разрешено только на матчах с участием сборной России. Разрешенное количество зрителей при этом не уточняется.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене". Сборная России стала победителем первого этапа Евротура в Финляндии, играя молодежным составом.

Российский этап Евротура получил свое нынешнее название в 2006 году. С этого момента до переезда в Сочи (2013) турнир проходил в московском дворце спорта "Мегаспорт". После возвращения турнира в Москву в 2015 году он неизменно проводится в "ВТБ Ледовом дворце", который ныне именуется "ЦСКА-Ареной".