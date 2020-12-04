Тутберидзе-тим vs Плющенко-тим. Ждем московского этапа Кубка России по фигурному катанию

Российское фигурное катание на пороге важного старта, а это значит, что интернет-пространство вот-вот разорвут споры о том, чье кунг-фу на льду круче. Споры совершенно бессмысленные — вне зависимости от аргументов противоборствующие стороны своего мнения поменяют едва ли. Клубные пристрастия будут играть куда большее значение, чем здравый смысл, факты и попытка дать объективную оценку ситуации. Все как в футболе, где разнос любимой команды дозволен лишь своим, голоса из другого лагеря сразу заглушаются потоком оскорблений и критики. Пятый этап Кубка России должен явить миру очередное противостояние Тутберидзе-тим и Плющенко-тим. На одной стороне будет Карина Валиева, на другой — Алена Косторная. Над схваткой тинейджеров должна была оказаться Елизавета Туктамышева, но сейчас чемпионка мира борется с другим соперником — коронавирусом.

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Отношение к инфекции в российском фигурном катании — отдельная история. Вирус вроде есть, а вроде его и нет. На соревнованиях вводятся ограничения, но за их соблюдением особо не следят. Спортсменам рекомендуется воздерживаться от лишних контактов, но гостиницы, в которых они проживают, заполнены болельщиками, желающими взять автограф или сфотографироваться. А еще банкеты по окончании соревнований. Куда же без них? Вот и получается — сезон еще не перевалил за экватор, а половина лидеров сборной уже на больничном. До пятого Кубка России в итоге "дожили" только две звезды — Косторная и Валиева. Must go on В эти выходные в Москве им вновь предстоит бороться не столько за себя, сколько за имидж своих тренеров. На лед будет выходить Косторная, но оценивать будут не столько ее, сколько ее начинающего тренера Плющенко. Валиева призвана не запятнать репутацию школы великой Тутберидзе. Само фигурное катание в этой истории отходит на второй план, болельщикам куда важнее получить ответит на вопрос: правильно ли поступила Косторная, уйдя от требовательной Тутберидзе к медийному Плющенко? И ответ на него многие адепты для себя уже давно нашли. Единичными успехами Косторной их вряд ли удастся переубедить. А уж если чемпионке Европы предстоит уступить, припасенное объяснение на любой случай незамедлительно отправится в интернет-пространство.

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