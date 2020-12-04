Кремлев: бюджет Международной ассоциации бокса на два года должен составить $50 млн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бюджет Международной ассоциации бокса (AIBA) до 2023 года должен составить $50 млн. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, кандидат на пост президента AIBA Умар Кремлев.

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Выборы президента AIBA состоятся 12-13 декабря.

"Мы рассчитали, что бюджет AIBA на два года должен составить $50 млн, - сказал Кремлев. - Эти деньги позволят закрыть долги и дать импульс развитию организации".

Участие в выборах также примут исполняющий обязанности президента AIBA марокканец Мохамед Мустасан, азербайджанец Сулейман Михайлов, представитель ОАЭ Анас Аль-Отаиба, доминиканец Солано Доминго, нидерландец Борис ван дер Ворст и немец Рами Аль-Масри.