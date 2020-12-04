Чемпион России по марафону не сможет отстоять титул в Сочи из-за заражения коронавирусом

ТАСС, 4 декабря. Чемпион России по марафону Степан Киселев пропустит первенство страны в Сочи из-за заражения коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Чемпионат России по марафону пройдет 6 декабря. По регламенту соревнований, все участники должны пройти тестирование на коронавирус не менее чем за 72 часа до старта.

"Кто-то огорчится и плюнет, кто-то порадуется и посмеется. Ну а я, пожалуй, потемпературю. Хочется провалиться под землю", - написал спортсмен.