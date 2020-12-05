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ММА

Махачев: встреча команды Нурмагомедова с Макгрегором на турнире UFC будет напряженной

23 января на турнире UFC 257 выступят представители команды Нурмагомедова - Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков, а главным событием вечера станет бой Макгрегора и американца Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев считает, что встреча команды обладателя пояса организации россиянина Хабиба Нурмагомедова с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором будет очень напряженной. Об этом Махачев заявил журналистам.

23 января 2021 года на турнире UFC 257 выступят представители команды Нурмагомедова - Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков, а главным событием вечера станет бой Макгрегора и американца Дастина Порье.

"Думаю, будут искры. Что-нибудь там получится. Но, думаю, UFC поставит там много охраны. У нас ничего к ним нет, а вот у них много чего осталось", - сказал Махачев.

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