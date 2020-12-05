Филатов: суперфиналы чемпионатов России по шахматам являются смотром кандидатов в сборные

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Суперфиналы чемпионатов России по шахматам позволят оценить форму ведущих гроссмейстеров с точки зрения отбора в сборные страны. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря и будут продолжаться до 16 декабря в Москве. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника, в здании которого располагается Музей шахмат.

"Турнир впервые проходит в доме шахматиста, где и Музей шахмат. Суперфинал для нас очень важен, это смотр шахматистов, ведь нет информации достаточной, кто в какой форме сейчас находится. Скоро, мы надеемся, возобновятся международные соревнования, в 2022 году у нас Олимпиада. Надо смотреть молодежь, смотреть, в какой форме ветераны", - сказал Филатов.

"Не выступает Александр Грищук, но в основном все играют. И для Яна Непомнящего, который лидирует в турнире претендентов, это очень важный старт. Я лично буду следить за легендарным многократным чемпионом России Свидлером. Болею за него, надеюсь, он покажет молодежи, как надо выступать", - добавил собеседник ТАСС.

Соревнования проходят по круговой системе в 11 туров. У мужчин выступят Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Никита Витюгов, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Максим Матлаков, Андрей Есипенко, Владимир Федосеев, Максим Чигаев, Михаил Антипов, Алексей Гоганов, у женщин - Александра Горячкина, Алина Кашлинская, Наталья Погонина, Александра Костенюк, Ольга Гиря, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Алиса Галлямова, Марина Гусева, Лея Гарифуллина, Юлия Григорьева, Татьяна Гетьман.

Начиная с 2012 года ФШР при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко проводит шахматные соревнования в ведущих музеях России и мира. Под эгидой проекта "Шахматы в музеях" с 2013 года проходят все суперфиналы чемпионатов России. Действующим чемпионом страны среди мужчин является Евгений Томашевский, среди женщин - Гиря.