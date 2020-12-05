На пост гендиректора РУСАДА может претендовать иностранец

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Представители иностранных государств, отлично владеющие русским языком, имеют право претендовать на пост генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Российское антидопинговое агентство 1 декабря открыло конкурс на замещение должности генерального директора РУСАДА. Отбор завершится 31 марта 2021 года.

"Иностранец может возглавить РУСАДА. Да, не обязательно генеральный директор должен быть гражданином России. Единственное и очень важное условие, у иностранца должен быть очень высокий уровень владения русским языком, поскольку это необходимо для коммуникации внутри агентства и решения различных рабочих вопросов", - заметила собеседница ТАСС.

С 28 августа 2020 года исполняющим обязанности генерального директора РУСАДА является Михаил Буханов. В тот день Юрий Ганус был уволен с поста генерального директора организации, он занимал эту должность с августа 2017 года.