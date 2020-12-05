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Футбол в России

Дубль Игнатьева помог "Локомотиву" обыграть "Рубин" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1
Игроки "Локомотива" Франсуа Камано и "Рубина" Георгий Зотов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки "Локомотива" Франсуа Камано и "Рубина" Георгий Зотов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард "Рубина" Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В составе "Локомотива" дебютировал 19-летний Максим Мухин. "Рубин" не может обыграть "Локомотив" во разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).

"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место с 28 очками в 17 матчах. "Рубин" с 24 очками идет девятым. В следующем матче столичный клуб встретится 13 декабря на выезде с "Краснодаром", казанцы в этот же день сыграют в гостях с "Тамбовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА16102428-1232
3Спартак1695227-1632
4Ростов1692522-1629
5Локомотив1784519-1728
6Динамо1683522-1627
7Ахмат1674519-1825
8Сочи1666423-2224
9Рубин1773723-2524
10Краснодар1663724-1921
11Урал1647512-1519
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов16331011-2212
15Уфа16241013-2910
16Ротор1615107-258

 

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