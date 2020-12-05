Дубль Игнатьева помог "Локомотиву" обыграть "Рубин" в матче РПЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард "Рубина" Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В составе "Локомотива" дебютировал 19-летний Максим Мухин. "Рубин" не может обыграть "Локомотив" во разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).
"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место с 28 очками в 17 матчах. "Рубин" с 24 очками идет девятым. В следующем матче столичный клуб встретится 13 декабря на выезде с "Краснодаром", казанцы в этот же день сыграют в гостях с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|3
|Спартак
|16
|9
|5
|2
|27-16
|32
|4
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|6
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|9
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|10
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|11
|Урал
|16
|4
|7
|5
|12-15
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|16
|3
|3
|10
|11-22
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|16
|1
|5
|10
|7-25
|8