Дубль Игнатьева помог "Локомотиву" обыграть "Рубин" в матче РПЛ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" со счетом 3:1 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет в матче после ошибки голкипера железнодорожников Маринато Гилерме на третьей минуте открыл полузащитник гостей Хван Ин Бом. У победителей голы забили Владислав Игнатьев (17-я и 86-я минуты) и Антон Миранчук (68, с пенальти). На 47-й минуте форвард "Рубина" Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В составе "Локомотива" дебютировал 19-летний Максим Мухин. "Рубин" не может обыграть "Локомотив" во разных турнирах на протяжении 10 матчей (три ничьи, семь поражений). Последний раз железнодорожники проигрывали 29 апреля 2017 года (0:1).

"Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает пятое место с 28 очками в 17 матчах. "Рубин" с 24 очками идет девятым. В следующем матче столичный клуб встретится 13 декабря на выезде с "Краснодаром", казанцы в этот же день сыграют в гостях с "Тамбовом".