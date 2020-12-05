Тренер объяснил пропуск Гараничевым спринта на этапе Кубке России в Увате

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Евгений Гараничев пропустил спринтерскую гонку на этапе Кубка России в Увате, чтобы не рисковать здоровьем после тренировки, которая прошла в непростых погодных условиях. Об этом ТАСС рассказал тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

Гараничев, чтобы не сидеть на карантине, покинул расположение сборной России, которая сейчас выступает на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Поддерживать физическую форму олимпийский призер приехал в Тюмень. Предполагалось, что Гараничев в субботу выступит в Увате.

"Вчера он отморозил пальцы на руках, - объяснил Кугаевский. - Сейчас очень холодно".

Гараничев должен вернуться в национальную команду на следующей неделе, перед стартом этапов Кубка мира в австрийском Хохфильцене.