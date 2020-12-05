Фигуристка Валиева на этапе Кубка России показала баллы выше мирового рекорда

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева в короткой программе на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию показала баллы выше мирового рекорда. Соревнования проходят в Москве.

Фигуристы Скопцова и Алешин лидируют после ритм-танца на этапе Кубка России в Москве

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Ее результат составил 86,2 балла, он не будет ратифицирован Международным союзом конькобежцев (ISU), так как соревнования проходят не под эгидой организации. Мировой рекорд принадлежит россиянке Алене Косторной (85,45 балла).

Валиева впервые на соревнованиях исполнила тройной аксель. 14-летняя фигуристка ошиблась на выезде с прыжка. Она лидирует после короткой программы. На второй строчке располагается Ксения Цибинова (67,59), третьей идет Анастасия Тараканова (64,18).

Позже в субботу короткую программу представят мужчины. Произвольную программу женщины покажут в воскресенье. Пятый этап Кубка России завершится 8 декабря.