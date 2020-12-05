"Краснодар" в большинстве разгромил "Ротор" со счетом 5:0 в домашнем матче РПЛ

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе "Краснодар".

Нападающий "Краснодара" Ари отметился дублем (14-я и 41-я минуты), второй гол он забил с пенальти, также отличились Магомед-Шапи Сулейманов (43) и Виктор Классон (85, 90 - с пенальти). Ари забил впервые в текущем сезоне, большую часть первой половины которого он пропустил из-за травмы. На 30-й минуте матча футболист "Ротора" Андрес Понсе получил вторую желтую карточку за грубую игру и покинул поле.

Матч первого круга был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе, ему было присуждено техническое поражение (0:3). "Ротор" не может победить на протяжении пяти матчей в РПЛ.

После 17 туров "Краснодар" занимает восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 24 очка, "Ротор" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе восемь очков. В следующем туре "Краснодар" примет московский "Локомотив" 13 декабря. Волгоградцы днем ранее дома проведут матч против "Уфы".