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Футбол в России

"Краснодар" в большинстве разгромил "Ротор" со счетом 5:0 в домашнем матче РПЛ

Дублями отметились Ари и Виктор Классон
Футболиста "Краснодара" Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Футболиста "Краснодара"
© Андрей Шрамко/ТАСС

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе "Краснодар".

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Нападающий "Краснодара" Ари отметился дублем (14-я и 41-я минуты), второй гол он забил с пенальти, также отличились Магомед-Шапи Сулейманов (43) и Виктор Классон (85, 90 - с пенальти). Ари забил впервые в текущем сезоне, большую часть первой половины которого он пропустил из-за травмы. На 30-й минуте матча футболист "Ротора" Андрес Понсе получил вторую желтую карточку за грубую игру и покинул поле.

Матч первого круга был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе, ему было присуждено техническое поражение (0:3). "Ротор" не может победить на протяжении пяти матчей в РПЛ.

После 17 туров "Краснодар" занимает восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 24 очка, "Ротор" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе восемь очков. В следующем туре "Краснодар" примет московский "Локомотив" 13 декабря. Волгоградцы днем ранее дома проведут матч против "Уфы".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17105237-1335
2Спартак17105232-1735
3ЦСКА16102428-1232
4Ростов1692522-1629
5Локомотив1784519-1728
6Динамо1683522-1627
7Ахмат1674519-1825
8Краснодар1773729-1924
9Сочи1666423-2224
10Рубин1773723-2524
11Урал1747613-2019
12Химки1653818-2618
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов17331112-2712
15Уфа16241013-2910
16Ротор1715117-308

 

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