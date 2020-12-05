"Краснодар" в большинстве разгромил "Ротор" со счетом 5:0 в домашнем матче РПЛ

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. "Краснодар" обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 5:0 в домашнем матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на стадионе "Краснодар".
Нападающий "Краснодара" Ари отметился дублем (14-я и 41-я минуты), второй гол он забил с пенальти, также отличились Магомед-Шапи Сулейманов (43) и Виктор Классон (85, 90 - с пенальти). Ари забил впервые в текущем сезоне, большую часть первой половины которого он пропустил из-за травмы. На 30-й минуте матча футболист "Ротора" Андрес Понсе получил вторую желтую карточку за грубую игру и покинул поле.
Матч первого круга был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе, ему было присуждено техническое поражение (0:3). "Ротор" не может победить на протяжении пяти матчей в РПЛ.
После 17 туров "Краснодар" занимает восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 24 очка, "Ротор" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе восемь очков. В следующем туре "Краснодар" примет московский "Локомотив" 13 декабря. Волгоградцы днем ранее дома проведут матч против "Уфы".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|10
|5
|2
|37-13
|35
|2
|Спартак
|17
|10
|5
|2
|32-17
|35
|3
|ЦСКА
|16
|10
|2
|4
|28-12
|32
|4
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|19-17
|28
|6
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|7
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|8
|Краснодар
|17
|7
|3
|7
|29-19
|24
|9
|Сочи
|16
|6
|6
|4
|23-22
|24
|10
|Рубин
|17
|7
|3
|7
|23-25
|24
|11
|Урал
|17
|4
|7
|6
|13-20
|19
|12
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|17
|3
|3
|11
|12-27
|12
|15
|Уфа
|16
|2
|4
|10
|13-29
|10
|16
|Ротор
|17
|1
|5
|11
|7-30
|8