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Зимние олимпийские виды спорта

Российская команда стала второй в эстафете на этапе КМ по санному спорту

Сборная России выступала в следующем составе: Татьяна Иванова, Семен Павличенко и двойка Александр Денисьев и Владислав Антонов
Сборная России по санному спорту Пресс-служба Федерации санного спорта России
Описание
Сборная России по санному спорту
© Пресс-служба Федерации санного спорта России

ТАСС, 6 декабря. Сборная России в составе Татьяны Ивановой, Семена Павличенко и двойки Александра Денисьева и Владислава Антонова заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту. Соревнования прошли в германском Альтенберге.

Победу одержала итальянская команда, показав результат 2 минуты 25,794 секунды. Российская команда уступила победителям 0,230 секунды. Третье место заняли латвийские спортсмены (+0,584).

Ранее в мужских одиночных санях победу одержал немец Феликс Лох, Павличенко стал четвертым, Роман Репилов - пятым, Александр Горбацевич - 13-м, Степан Федоров - 18-м.

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